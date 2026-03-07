Dröminhopp – men kunde varit ännu bättre: ”Hattrick såklart”

STOCKHOLM. Hammarby körde över Östers IF och vann med hela 7–0.

Extra speciell blev matchen för Wilson Lindberg Uhrström som slog till med sina två första A-lagsmål i Bajen.

– Det gick fort, jag vet vad jag ska göra nära jag får de där chanserna, så det var inga konstigheter, säger han efter matchen.

Hammarby är kvartsfinalklara i Svenska cupen efter att ha kört över Östers IF hemma på 3 arena denna lördag.

Slutresultatet blev hela 7–0 och för en målskytt blev denna dag lite extra speciell.

Hammarby-talangen Wilson Lindberg Uhrström fick hoppa in med en halvtimme kvar av matchens och i matchens slutskede slog han till två gånger om, målen var hans två första i Hammarbys A-lag.

– Det var jättekul, det är alltid kul att spela på 3 arena och få sina minuter där, så det var jättekul, säger han efter matchen.

Det gick fort mellan debutmålet och den andra fullträffen. Det första kom i den 85:e minuten och bara två minuter senare så var han tvåmålsskytt.

– Det gick fort, jag vet vad jag ska göra nära jag får de där chanserna, så det var inga konstigheter.

Hann glädjen och adrenalinet från första målet försvinna innan du satte bollen i nät igen?

– Nej inte riktigt, det gick väldigt fort där, men det är kul.

Hade man kunnat hoppas på ett bättre inhopp?

– Nej faktiskt inte… eller jo hattrick såklart, men två mål räcker, säger han med ett leende.

Ifjol gjorde talangen en start i Svenska cupen och en i allsvenskan. Hur det kommer bli med speltid i år återstår att se.

– Det får vi se, det får ni fråga Kalle (Karlsson), när jag får chansen kommer jag att ta den, säger han.