Hofvander efter skadan: ”En helt annan spelare nu”

Under cupspelet har William Hofvander startat på högerkanten för Örgryte.

Men om det var upp till honom skulle han spela på en annan position.

– Jag ska inte sticka under stolen med att jag föredrar att spela till vänster, säger han till FotbollDirekt.

I december 2024 skrev William Hofvander på för AIK. Det dröjde inte länge innan anfallaren drog på sig en fotskada, vilket ledde till att han aldrig spelade en tävlingsmatch för de svartgula.

– Den var jävligt jobbig. Dels fysiskt men framför allt mentalt. Det är tufft att komma tillbaka från en skada och det tar längre tid än vad man tror, säger 24-åringen till FotbollDirekt.

Det var i sommars som Örgryte valde att ta in Hofvander på lån. Ett halvår senare belönades han med ett permanent kontrakt och bidrog till att ”Sällskapet” gick upp till allsvenskan. Anfallaren trivs med tillvaron i Göteborg.

– Jag känner mig som en helt annan spelare nu i år när jag vet att jag är här permanent. Jag känner att jag har fått en bra försäsong och är i bra slag.

ÖIS har inte fått någon smakstart på tävlingssäsongen 2026. Efter två omgångar av Svenska Cupen har det blivit en poäng och man är därmed redan ute ur turneringen. 3-0-förlusten hemma mot Mjällby blev droppen.

Hofvander startade båda matcherna på högerkanten. Men om han fick välja skulle han starta på en annan position.

– Jag ska inte sticka under stolen med att jag föredrar att spela till vänster. Jag gillar att komma in med högerfoten. Men vi har många skickliga spelare och det är ”Adde” (Andreas Holmberg, tränare) som bestämmer. Jag kan lika gärna spela till höger eller i mitten. Det spelar inte så stor roll egentligen, menar han.

I Örgryte har Tobias Sana gjort vänsterkanten till sin. Trots att Hofvander vill åt veteranens position fungerar samarbetet bra dem emellan.

– Vi har en bra relation på planen. Ibland jag kommer över på vänsterkanten och han på högerkanten. Vi hittar bra samspel där, avslutar Hofvander.