NORDQVIST: ”Kalla det snuskigt – men Dif borde kopiera derbydraget”

Aki Riihilahtis råa behandling av Sebastian Eguren är klassiska bilder.

För att Djurgården ska få stopp på nutidens Eguren krävs det att någon punktar Hammarbys fixstjärna Nahir Besara.

Ingen skulle vara ett mer obekvämt plåster än Mikael Marqués.

Foto: Bilbyrån

När Hammarby vann mot Djurgården i juniderbyt 2007 var det Sebastian Eguren som var stor segerorganisatör med dubbla mål i 2-0-segern.

Två månader senare bestämde sig Djurgården för att stoppa uruguayanen genom att sätta finska råskinnet Aki Riihilahti på playmakern.

Bilderna är klassiska. Riihilahti gav inte Hammarbys storstjärna en millimeter och tryckte till Eguren så fort tillfälle gavs.

Eguren raderades och byttes ut. Djurgården vann derbyt med 1-0.

Nu, 19 år senare, hade Djurgården mått bra av att kopiera taktiken från 2007. Kalla det snuskigt och spelförstörande, men Nahir Besara är lika svårstoppad som den gamle VM-spelaren Eguren – och likt Eguren har Besara sänkt Djurgården förr, och det många gånger.

”Sedan jag kom hit har han väl gjort mål i varje derbymatch mot Djurgården tror jag. Han är en sådan klasspelare, så enkelt är det. Klasspelare kliver fram i stormatcher”, konstaterade Warner Hahn för mig häromdagen apropå Besaras fallenhet för att näta mot Dif.

Nu tror jag aldrig att Jani Honkavaara skulle göra det, men det finns ingen spelare i det här Djurgården som skulle kunna axla Riihilahti-rollen på ett bättre sätt än Mikael Marqués. Mittbacken som hade ett helvete i fjol med sin rehab är kvitt från det där nu och med sin snabbhet och råstyrka hade 24-åringen varit ett väldigt obekvämt plåster för Besara. En Dennis Rodman från Chicago Bulls storhetstid, om ni så vill.

Mikael Marqués som en Dennis Rodman/Aki Riihilahti för att få stopp på Nahir Besara?

Jag har visserligen aldrig sett mittbacken som en lågt sittande sexa, men är det någon som skulle ta uppgiften på allvar att punkta hela allsvenskans bästa spelare så är det Marqués. Nu vill jag inte på något sätt uppmana till de fula efterslängar Riihilahti ägnade sig mot Eguren, för det var över gränsen, men att däremot bara vara en jobbig jäkel för Besara tror jag hade varit ett framgångsrecept för Djurgården i dag.

Inför höstderbyt 2024 sa jag på förhand i en tv-synk att Besara likt derbyt några månader tidigare på nytt skulle sänka Djurgården med två mål. Redan i första halvlek kunde jag kvittera ut det.

Kliver Besara återigen fram och avgör får Jani Honkavaara skylla sig själv att han inte tänkte på Marqués som Besaras jobbiga plåster i eftermiddagens cupkvartsfinal.