Beskedet: Ger grönt ljus för fortsättning i landslaget

Graham Potter har förlängt sitt avtal med landslaget, men inte Sebastian Larsson – ännu.

Men assisterande tränaren med 133 A-landskamper på meritlistan vill gärna fortsätta.

Kort innan Graham Potter skulle ta ut sin trupp till VM-playoffet meddelade engelsmannen att han förlänger sitt kontrakt med det svenska landslaget till 2030.

Assisterande Sebastian Larsson som efter 133 A-landskamper slutade efter EM för fem år sedan har däremot inte kritat på något nytt avtal.

– Jag har inte förlängt, säger Larsson till Fotbollskanalen men är tydlig med att han vill fortsätta:

– Absolut.

Larsson som även var assisterande till Jon Dahl Tomasson har ett nuvarande avtal med landslaget som löper ut efter ett eventuellt uttåg mot Polen på tisdag alternativt efter sommarens VM-slutspel.

Den i dag 40-årige Eskilstunasonen spelade i A-landslaget mellan 2008 och 2021 där han svarade för totalt tio landslagsmål.