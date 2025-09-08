Kvalet till VM 2026 fortsätter för Sverige.

I kväll, måndag, ställs ”Blågult” mot Kosovo på bortaplan klockan 20:45.

Här är allt du behöver veta.

Foto: Bildbyrån

Det svenska herrlandslaget tar sikte mot VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko, och ”Blågults” första mästerskap sedan EM 2020 (2021).

För Svensk del inleddes kvalet förra veckan, med ett 2–2-resultat mot Slovenien på bortaplan. I kväll, måndag, fortsätter kvalspelet med en bortamatch mot Kosovo, vilken avslutar ”Blågults” septembersamling.

I Sveriges kvalgrupp finns även Schweiz.

Arena: Fadil Vokrri Stadium, Pristina.

Datum: 8 september 2025

Avsparkstid: 20:45

Streamingplattform: Viaplay

Var kan jag streama VM-kvalmatchen mellan Sverige och Slovenien?

Viaplay äger rättigheterna och sänder alla Sveriges VM-kvalmatcher under hösten 2025. Kanalen sänder även U21-landslagets EM-kvalmatcher.

På Viaplay kan du streama hela Sveriges kval till VM 2026. Landslagsmatcherna ingår Viaplay Sports Medium-paketet, Viaplay Medium. Tittar du på matchen via Tele2 behöver du deras Total-paket för att få tillgång till Viaplay Sport.

Foto: Bildbyrån

Anders Bjuhr och Johanna Frisk kommenterar matchen mellan Sverige och Kosovo.

Sverige mot Slovenien – Vad kan man förvänta sig?

Sett till betting-marknaden går Sverige in som favoriter mot Kosovo, som förlorade sin premiärmatch mot Schweiz i VM-kvalet. Senast nationerna ställdes mot varandra var i kvalet till VM 2022 i Qatar. Då vann ”Blågult” med 3–0 på hemmaplan den 9 oktober 2021, och med 3–0 i Kosovo den 28 mars 2021.

För Sveriges del är den stora snackisen Alexander Isaks vara eller icke vara efter rekordövergången till Liverpool. Anfallaren spenderade hela matchen mot Slovenien på bänken och fick se på när det svenska landslaget kryssade premiärmatchen. Det återstår att se om Isak, som har varit i kollektiv träning för första gången på flera månader efter att han strejkat från Newcastles träningar och matcher, får speltid mot Kosovo.

Foto: Bildbyrån

Förbundskapten Jon Dahl Tomasson har bekräftat att det blir Robin Olsen som står i mål mot Kosovo, trots att målvakten stod för en jättetavla mot Slovenien.

Kosovo, som erkändes som ett landslag av Fifa 2016, har inte deltagit i ett enda stort mästerskap. Landet rankas som världens 95:e bästa landslag.

Sveriges grupp i VM-kvalet

Grupp B:

Kosovo

Slovenien

Sverige

Schweiz

Så spelas Sveriges VM-kval