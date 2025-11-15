Kvalet till VM 2026 fortsätter för Sverige.

I kväll, lördag, ställs ”Blågult” mot Schweiz på hemmaplan klockan 20:45.

Här är allt du behöver veta.

Foto: Bildbyrån

Det svenska herrlandslagets kval till VM 2026 i USA, Mexiko och Kanada har varit ett stort fiasko. Efter fyra spelade matcher, och mer än halva kvalet, står ”Blågult” fortsatt på en poäng, med tre förluster och ett kryss.

Senast förlorade Sverige mot Kosovo på hemmaplan med 1–0 och därmed var förstaplatsen i gruppen, och med det en direktplats till VM 2026, körd. I kväll, lördag, fortsätter kvalspelet med en bortamatch mot gruppettan Schweiz, som vid en seger kan säkra direktplatsen om Kosovo inte vinner mot Slovenien.

Arena: Stade de Genève, Genève

Datum: 15 nobember 2025

Avsparkstid: 20:45

Streamingplattform: Viaplay

Var kan jag streama VM-kvalmatchen mellan Sverige och Schweiz?

Viaplay äger rättigheterna och sänder alla Sveriges VM-kvalmatcher under hösten 2025. Kanalen sänder även U21-landslagets EM-kvalmatcher.

På Viaplay kan du streama hela Sveriges kval till VM 2026. Landslagsmatcherna ingår Viaplay Sports Medium-paketet, Viaplay Medium. Tittar du på matchen via Tele2 behöver du deras Total-paket för att få tillgång till Viaplay Sport.

Holmgren och Johanna Frisk. Foto: Bildbyrån

Niklas Holmgren och Bojan Djordjic kommenterar matchen mellan Sverige och Schweiz.

Sverige mot Schweiz – Vad kan man förvänta sig?

För svensk del lever fortsatt kampen om andraplatsen, och därmed en plats i playoff till VM 2026. Det krävs dock full pott i de två sista matcherna (Schweiz och Slovenien) samtidigt som grupptvåan Kosovo tar noll poäng på de två kvarvarande matcherna.

Även om det inte skulle bli en andraplats i gruppen är ”Blågult” klart för VM-playoff i vår efter segern i Nations League-gruppen i våras.

Den stora snackisen inför Schweiz – Sverige är så klart den nya förbundskaptenen. Jon Dahl Tomasson blev historisk som den första förbundskaptenen att få sparken och ersattes av den tidigare Premier League– och Östersunds FK-tränaren Graham Potter, som kommer leda Sverige i de två sista VM-kvalmatcherna och i ett playoff.

Potter. Foto: Bildbyrån

Den engelska tränaren gjorde flera oväntade val i sin första landslagstrupp, där bland annat Gais-spelaren Gustav Lundgren får chansen för allra första gången i det svenska landslaget. Även Malmö FF:s Taha Ali ingick i den initiala truppen, men yttern tvingades lämna återbud och ersattes av Emil Forsberg. Även Hugo Larsson fick lämna landslagssamlingen efter att ha drabbats av en skada under tisdagen, och Lucas Bergvall har ersatts av Emil Krafth.

Sveriges grupp i VM-kvalet

Grupp B:

Kosovo

Slovenien

Sverige

Schweiz

Så spelas Sveriges VM-kval

Schweiz – Sverige, 15 november 20:45

Sverige – Slovenien, 18 november 20:45

