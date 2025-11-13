Beskedet: Bergvall lämnar landslagssamlingen

Lucas Bergvall lämnar den svenska landslagstruppen, det meddelar SvFF.

Emil Krafth kallas in som ersättare.

Foto: Bildbyrån

Lucas Bergvall tvingas lämna landslaget.



Den 19-årige mittfältaren, som nyligen drabbades av en hjärnskakning inför samlingen, anslöt ändå till truppen i hopp om att kunna delta. Under träningspassen har han dock haft nickförbud, och förbundskapten Graham Potter hoppades att Bergvall skulle kunna träna för fullt under torsdagen.

Så blev det inte. Bergvall tvingas nu lämna landslaget – bara två dagar innan Sveriges VM-kvalmatch mot Schweiz i Genève. Det meddelar det Svenska Fotbollsförbundet under torsdagskvällen.



In kallas Newcastles Emil Krafth som ansluter under fredagen.



