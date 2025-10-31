Efter buropen på Strawberry arena – SvFF bötfälls

Supportrar till det svenska herrlandslaget buade under Schweiz nationalsång.

För detta bötfälls det Svenska Fotbollförbundet av Fifa – med omkring 60 000 kronor.

Foto: Bildbyrån

Det var inför matchen mellan Sverige och Schweiz i VM-kvalet som svenska supportrar buade under Schweiz nationalsång.

För detta kritiserades beteendet runt om i landet, men även från internationellt håll.

Under fredagen står det nämligen klart att det Svenska Fotbollförbundet bötfälls av Fifa – för ”Olämpligt uppträdande i form av störningar under nationalsångerna”. Bötesbeloppet uppgår till omkring 60 000 kronor.

– Vi är givetvis mycket glada över och uppskattar allt det fina stöd och engagemang som våra supportrar återkommande visar för våra landslag. Samtidigt vill vi understryka vikten av att alltid visa respekt för våra motståndare och vi beklagar därför de burop som förekom under den schweiziska nationalsången, säger Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Tobias Tibell i ett uttalande.

Matchen vann Schweiz med 2-0 och var deras tredje raka seger i VM-kvalet.