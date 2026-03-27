Efter succén – Kosovo-spelarna tilldelas miljonbonus

Kosovo fortsätter att skriva historia i VM-kvalet.

Efter segern mot Slovakien har spelarna tilldelats en stor bonus.

Den ligger på omkring 5,5 miljoner kronor per spelare.

Samtidigt som Sverige besegrade Ukraina i Valencia spelade Kosovo, som besegrade Blågult två gånger om i VM-kvalet, mot Slovakien i en egen playoff-semifinal.

Där slutade en spännande och målrik tillställning med en 4-3-seger för den lilla nationen från Balkanhalvön vilket innebär att man har gått vidare till playoff-final.

Där kommer man att ställas mot Turkiet hemma i Pristina. Redan innan den avgörande matchen har dock spelarna blivit tilldelade en stor bonus.

Under fredagen meddelade nämligen landets finansminister Hekuran Meriti att landslagsspelarna får en bonus på nära 5,5 miljoner kronor för sina prestationer i VM-kvalet.

– God morgon, vinnare! På premiärministerns begäran kommer beslutet att tilldela en bonus på 500 000 euro för Dardanernas seger i går kväll att vara klart för godkännande vid måndagens regeringsmöte, meddelar Meriti via sina sociala medier.

Matchen mellan Kosovo och Turkiet har avspark klockan 20.45 på tisdag.