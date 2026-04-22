Gnabry bekräftar – missar VM

Serge Gnabry kommer inte att följa med till VM.

Det bekräftar tysken på Instagram.

Förra veckan ådrog sin Serge Gnabry en skada under Bayerns Münchens träning. Senare gick klubben ut med beskedet att tysken blir borta en längre tid.

Nu går Gnabry ut och bekräftar att han missar VM i sommar.

”De senaste dagarna har varit tuffa att bearbeta. När det gäller VM-drömmen är den tyvärr över för mig. Precis som resten av landet kommer jag att heja på killarna hemifrån”, skriver han på Instagram.

30-åringen har gjort 26 mål på 59 landskamper för Tyskland.