GÖTEBORG. Det stormar i det svenska landslaget.

Både supportrar och experter kräver Jon Dahl Tomassons avgång.

– Den dagen som det ska presenteras en trupp till nästa samling så finns det så klart ett besked, säger Kim Källström under natten.

Foto: Bildbyrån

Under måndagskvällen åkte det svenska landslaget på ännu en smäll i kvalet till VM 2026 när Kosovo skrällde och hemmaslog ”Blågult” på Ullevi i Göteborg. Det var Sveriges tredje raka förlust i kvalet och landslaget står fortsatt utan en enda seger sedan kvalet drog i gång i september.

Med en sistaplats i gruppen med två omgångar kvar att spela har hård kritik mot förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson riktats från flera olika håll. Spridda burop från supportrarna på Ullevi kunde höras i samband med att danskens namn lästes upp inför matchen, och nya avgångsbanderoller visades upp av den missnöjda hemmapubliken.

Kim Källström, fotbollschef på Svenska fotbollförbundet, har även han fått en hel del kritik, men under natten till tisdag meddelar den tidigare landslagsspelaren att han inte känner att han är på väg att mista jobbet.

– Jag har haft en väldigt betydande roll i anställningen av Jon Dahl Tomasson, men det är flera som är involverade och det är styrelsen som fattar beslutet. Det är klart, jag som alla andra tycker att det här är otroligt tråkigt. Jag hade förhoppningar om att vi skulle stå i en helt annan situation, men jag känner stort förtroende både från Tobias (Tibell, Tf generalsekreterare) som är min chef men även från styrelsen. Det är det enda jag förhåller mig till och sedan jobbar vi vidare, säger han.

Jon Dahl Tomasson på presskonferensen efter förlusten. Foto: Bildbyrån

Källström får frågan om han vill lämna posten som fotbollschef på SvFF:

– Inte en chans. Det här att ge upp, det finns liksom inte i ens DNA. Jag har hållit på med det i hela mitt liv och jag vet precis vad spelreglerna är. När man får en motgång ställer man sig upp och kör igen tills det är någon som säger att jag inte ska göra det här längre, och då är det så. Jag känner otroligt förtroende från de som är över mig i hierarkin.

Svaret om Jon Dahl Tomasson

När Jon Dahl Tomasson anställdes för ett och ett halvt år sedan berättade han att en del av arbetsbeskrivningen var att spela en offensivt betonad och framåtlutad fotboll. I VM-kvalet har det spelsättet inte varit vinnande, och Sverige har släppt in sju mål och bara mäktat med två framåt.

– Vi träffade flera tränare och Jon presenterade sin syn på det, sitt sätt att leda och den personen han är och det ledarskapet han har, och hur han ville ta sig ann den här uppgiften. Vi trodde att det skulle passa den här gruppen väldigt bra, och det har fungerat stundtals. Stundtals till och med riktigt bra. Men det finns också stunder där det inte har fungerat lika bra. Det är det som är en del av analysen vi behöver göra, om det här är ett sätt att fortsätta eller inte, säger Kim Källström och tillägger:

– Det är klart att vi hade sett hur han spelade i både Malmö och i Blackburn och vi tänkte att det skulle passa den här truppen. Därför anställde vi honom. Vi har köpt in på hans sett att leda, precis som vi skulle göra med vilken annan tränare som helst.

Källström möter media efter förlusten. Foto: Bildbyrån

Enligt tidigare medieuppgifter har förbundet redan varit i kontakt med eventuella ersättare om Dahl Tomasson skulle få lämna posten som förbundskapten för det svenska landslaget. Det stämmer inte, enligt Källström.

– Nej, vi har inte varit i kontakt med någon tränare. Vi har inte pratat med några representanter för tränare heller, säger han.

Oavsett om ”JDT” kommer att leda ”Blågult” framöver eller inte slår Källström i alla fall fast att det kommer att finnas ett definitivt besked om vem som kommer att vara förbundskapten i samband med att truppen till novembersamlingen tas ut.

– Vi kommer att analysera och se var vi står och vilka vägar framåt vi tar. Den dagen som det ska presenteras en trupp till nästa samling så finns det så klart ett besked.

Sverige möter Schweiz på bortaplan, den 15 november, och Slovenien hemma, den 18 november, i de två sista matcherna i kvalet till VM.