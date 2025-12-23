Landslaget om Isaks skada: ”Mycket tråkigt”

Alexander Isak väntas vara borta i flera månader efter skada.

Nu uttalar sig landslaget om beskedet.

– Det är naturligtvis mycket tråkigt för Alexander Isak, säger landslagschefen Stefan Pettersson i ett pressmeddelande.



Alexander Isak, som drabbats av en allvarlig fotledsskada och fraktur på vadbenet, kommer att missa flera månader av fotbollen.



Nu kommenterar landslaget kring Isaks skada.



– Det är naturligtvis mycket tråkigt för Alexander Isak. Vi känner stor sympati för honom och hoppas på en god och snabb rehabilitering. Alex får god hjälp och bra förutsättningar i Liverpool och vi har en kontinuerlig dialog med både klubben och honom, säger landslagschefen Stefan Pettersson i ett pressmeddelande.





Frågan om han hinner återhämta sig till Sveriges VM-playoff den 26 mars i Valencia är ännu öppen.

– Det är för tidigt att säga exakt hur länge Alex blir borta. Vi följer situationen löpande tillsammans med vår medicinska stab.

Det svenska herrlandslagets medicinska team har ett nära samarbete med Liverpools motsvarighet. Efter den genomförda operationen följs rehabiliteringsprocessen noggrant.

– Det sker en fortlöpande kontakt mellan parterna och efter att operation nu är genomförd följer vårt medicinska team, med landslagsläkare Jonas Werner i spetsen, förloppet i rehabprocessen, meddelar landslaget.

Sverige möter Ukraina på neutral mark i Valencia den 26 mars i VM-playoffen.