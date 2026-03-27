Nya siffrorna – så stor chans har Sverige att ta sig till VM

Statistiken talade emot en svensk seger mot Ukraina i går.

Efter viktorian i Valencia ges dock Blågult klart större chans att ta sig till VM.

56 procent för att vara exakt, enligt statistiktjänsten Football Meets Data.

Sverige hade kunnat lottats mot Italien, Danmark eller Turkiet på bortaplan i semifinalen av VM-playoffet. Istället blev det Ukraina på neutral mark, vilket beskrevs som en drömlottning.

Däremot talade statistiken emot en svensk seger i Spanien under torsdagen. Enligt Opta hade Graham Potters landslag endast 21 procents chans att gå vidare till final.

Som de flesta vet gick resultatet mot statistiken och till Sveriges fördel vilket nu innebär att man ställs mot Polen i en avgörande match om en plats i sommarens VM.

Då menar statistiktjänsten Football Meets Data att ”Blågult” har klart bättre förutsättningar för att gå segrande ur matchen och ta sig till VM. Detta då man tilldelas 56 procents chans att slå ut Polen, som alltså har 44 procent stor chans att vinna tisdagens match.

Förutom Italien, som ställs mot Bosnien och Hercegovina i sin playoff-final, ges Sverige näst störst chans att säkra en biljett till USA, Mexiko och Kanada. Det innebär även att man placerar sig före grannlandet Danmark som möter Tjeckien på tisdag.

To qualify for the 🌎 World Cup: 70% 🇮🇹 Italy

56% 🇸🇪 Sweden

55% 🇩🇰 Denmark

55% 🇹🇷 Türkiye

45% 🇽🇰 Kosovo

45% 🇨🇿 Czechia

44% 🇵🇱 Poland

30% 🇧🇦 BiH pic.twitter.com/LrXPyJXhMP — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 26, 2026







