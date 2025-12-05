Potter om VM-lottningen: ”Spännande”

Grupperna till VM är lottade.

Om Sverige avancerar väntar Nederländerna, Japan och Tunisien.

– Det är VM-lottning så det är absolut spännande, säger Sveriges förbundskapten Graham Potter på en digital pressträff.

Foto: Bildbyrån

Sverige är inte klart för VM. I playoff-semifinal väntar Ukraina, och vid en eventuell final väntar Polen eller Albanien.

Under fredagen lottades alla VM-grupper och då stod det klart att om Blågult tar sig vidare kommer de att ställas mot Nederländerna, Japan och Tunisien i grupp F.

Sveriges förbundskapten Graham Potter lägger inte så stor vikt vid gruppen utan väljer att blicka framåt mot en stundande playoff-semifinal mot Ukraina.

– Det är spännande, det är VM-lottning så det är absolut spännande. Men vi måste först vinna två matcher i mars så jag förstår att det är spännande att titta framåt. Men vi måste fokusera på Ukraina först och förhoppningsvis ha en otrolig sommar, säger Potter under en digital pressträff.

Potter har inga tankar kring ett eventuellt gruppspel i VM.

– Jag har inga tankar kring det om jag ska vara ärlig. Vi har två riktigt stora fotbollsmatcher som vi måste spela i mars. Det skulle bli riktigt bra om vi var klara för VM. Då hade jag kunnat prata hela natten om VM, säger han och fortsätter:

– Men vi är inte där. Vi måste vinna två matcher så allt mitt fokus och jobb nästa fyra månader är att vinna mot Ukraina.

Blågult ställs mot Ukraina den 26 mars 2026 och vid en eventuell final mot Polen eller Albanien den 31 mars.