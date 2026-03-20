Potters klargörande kring Hammarby och Besara: ”Jag njöt”

Nahir Besara nobbades återigen en plats i det svenska landslaget.

Faktum är att ingen av Hammarbys aktuella spelare togs ut av Graham Potter trots förbundskaptenens besök på 3Arena i februari.

– Man kan faktiskt gå på fotboll bara för att kolla och det var det jag gjorde. Jag njöt av det, säger Potter till FotbollDirekt.

Efter att FD fångat Graham Potter på bild i cuppremiären mellan Hammarby och Brage blev det smått hysteri i den svenska mediekåren.

Vem eller vilka spelare i guldtippade Bajen var den svenska förbundskaptenen där för att spana in? Kapten Nahir Besara, Victor Eriksson, Hampus Skoglund? Kanske Markus Karlsson?

Spelarna fick förstås frågor om detta efteråt. Besara tyckte inte bara Eriksson skulle få en plats i truppen utan gå direkt in i startelvan mot Ukraina. Eriksson kontrade med detsamma kring Besara.

Men ingen Hammarbyspelare togs ut av av Potter. Det stod klart i onsdags när engelsmannen presenterade truppen till VM-playoffet.

Så vad gjorde egentligen Potter på plats på 3Arena den där fredagskvällen i februari?

– Jag var i Stockholm på en weekend, jag bor ju där också. Det kändes bra att gå på match, kolla cupen som jag av egen erfarenhet vet är en viktig tävling, säger Potter som 2017 vann cupen med Östersund vilket gjorde att de fick chansen till Europaspel vilket i slutändan räckte hela vägen till en sextondelsfinal mot Arsenal i Europa League.

– Frågan kom så klart vilka i Hammarby jag kollade på, men man kan faktiskt gå på fotboll bara för att kolla och det var det jag gjorde. Jag njöt av det.

2017 fångade FD en annan engelsk tränare på 3Arena, detta i matchen mellan Djurgården och HBK. Mick McCarthy som då basade över Ipswich Town var oväntat på plats men när FD frågade vad han gjorde där sa han bara att han njöt av fotboll i Stockholm.

Senare kom det dock fram att han var där för att scouta forne Premier League-backen Jonas Olsson på grund av den engelska klubbens backkris.

Alla Premier League-runkare känner igen Mick McCarthy, tidigare irländsk förbundskapten och nu i Ipswich Town! Han bevittnade Dif i dag.

När FD nämner McCarthys gästspel i huvudstaden och drar paralleller med Potter på Bajens match ler Sveriges förbundskapten.

– När man som tränare tittar på fotboll har man alltid ögonen öppna för spelare. Jag kollar mycket matcher, det är en del av jobbet, men i det här fallet ville jag njuta av en svensk match i februari.

”Största respekten för Besara, han var en toppspelare då och är en toppspelare nu”

Kort före uttagningen i onsdags publicerade FotbollDirekt en intervju med förre Djurgården, MFF och Hammarby-hjälten Louay Chanko som menade att de svenska landslagsmittfältarna rent tekniskt och poängmässigt inte är i närheten av Nahir Besaras spel. Chanko är långt ifrån den enda som menade att Bajens lagkapten borde fått följa med till Valencia för Ukraina-matchen.

Nu blev det alltså inte så. Frågan är hur nära det var att Potter skulle ta ut 35-årige Södertäljesonen?

– Jag kan förstå frågan, att man vill ha med honom. Han har haft en fantastisk karriär. Jag mötte honom med Östersund och han var en toppspelare redan då och han är toppspelare nu också, säger Potter och fortsätter:

– Jag har största respekt för honom och vad han gör, men det är alltid ett val av spelare att göra och man måste ta ett beslut. Sedan vet man aldrig i framtiden, konstaterar Potter om Besaras landslagschanser.

Besara säger själv att han är för gammal för att komma med i landslaget. Är det så?

– Haha… jag tror inte det nödvändigtvis handlar om det. Vi har många bra spelare både i Sverige och Europa. Det är ett tufft beslut att välja spelare.