Kontrar efter Besaras utspel: ”Jag tycker han tar i”

STOCKHOLM. Nahir Besara menar att Victor Eriksson inte bara borde vara en truppspelare i svenska landslaget, utan också startman där.

Det får Hammarbys mittbacksgeneral att nästan häpna.

– Jag tycker att han tar i. Han själv skulle kunna ta en startplats såsom han presterat, säger Eriksson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

”Eriksson ska inte vara en truppspelare, han ska vara en startspelare om han är med i landslaget”.

Nahir Besara var snabb med att hylla Victor Eriksson i den mixade zonen sent under fredagskvällen när Graham Potters närvaro på 3Arena kom på tal.

Förbundskaptenen satt bänkad i 90 minuter framför Hammarbys 2-0-seger i cupen mot Brage och frågan vem eller vilka som engelsmannen spanade in var förstås befogad.

Besara själv menade dock att han inte lär vara aktuell, då han är för gammal.

Det ställer sig Victor Eriksson frågandes till samtidigt som han kontrar mot Besaras påstående att Eriksson bör gå rätt in i en svensk startelva.

– Jag tycker han tar i… Han själv skulle kunna ta en startplats i landslaget såsom han presterat. Vad gjorde han i fjol, 17 mål som mittfältare… Poängspelare kan behövas, säger Eriksson inför Potters trupputtagning om några veckor inför VM-playoffet mot Ukraina i slutet av mars.

Ratades i tre raka trupper efter debutsamlingen under Dahl Tomasson

Eriksson var en av skrällarna i Jon Dahl Tomassons landslagstrupp i juni i fjol, men därefter ratades Eriksson i efterföljande två JDT-trupper och inte heller när Graham Potter i november tog ut sin första trupp som ny förbundskapten fanns Erikssons namn med.

Hammarbys mittbacksgeneral tror heller inte att han kommer med den här gången.

– Jag har nog mindre chans nu eftersom vi inte spelat lika mycket på senaste tiden, säger Eriksson och syftar på allsvenska klubbarnas försäsong.

– Här hemma pikar man ju formmässigt senare under säsongen, men det hade varit kul att komma med.

Är inte du en bra truppspelare mot Ukraina, att du med din längd och dina kilon är perfekt att slänga in i mittförsvaret vid ledning för att nicka bort alla bollar?

– Kanske, men jag vet inte om det är så kul att hoppa in och bara nicka, säger Eriksson med ett leende.

Så du tackar nej till att vara en sådan rollspelare i så fall?

– Nej, det skulle jag inte göra. Det hade varit skitkul om den möjligheten kom, så då tackar jag självklart ja.