Presidenten rådfrågades av Ancelotti kring megastjärnan

Fotboll betyder mycket i Brasilien. Detsamma gäller spelaren Neymar.

Därför var det anmärkningsvärt när förbundskapten Carlo Ancelotti inte tog ut honom i den senaste truppen.

Innan dess hade dock fransmannen bett Brasiliens president Lula da Silva om råd.

Sedan 2025 har Neymar, 34, spelat för den brasilianska klubben Santos. Under årets säsong har han spelat åtta matcher för sitt klubblag i vilka han har bidragit med fyra mål och tre assist – utan att ha spelat en enda bortamatch.

Enligt brasilianska medier har 34-åringen tagit beslutet att endast spela matcher på hemmaplan till följd av hans skadehistorik, då han vill minska belastningen och undvika resor.

Inför sommarens VM i USA, Mexiko och Kanada har Neymars vara eller icke vara i landslaget varit en het potatis. Därför var förbundskapten Carlo Ancelottis petning av stjärnan i den senaste samlingen mycket uppmärksammad, trots att 34-åringen inte har spelat för landslaget sedan hösten 2023.

Innan Ancelotti valde att lämna Neymar utanför truppen valde han att dryfta ämnet med en mycket inflytelserik person – landets president Lula da Silva. Det berättar presidenten själv enligt Daily Mail.

– Jag fick en chans att prata med Ancelotti och han frågade mig då om jag tycker att Neymar borde bli kallad, säger han och fortsätter:

– Jag sade: Kolla, om han är fysiskt redo så har han kvaliteterna som krävs. Det jag behöver veta är om han verkligen vill det. Och om han vill, så måste han vara professionell, han kan inte åka till VM bara på grund av sitt namn.

I sin grupp ställs Brasilien mot Marocko, Haiti och Skottland.



