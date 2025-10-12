GÖTEBORG. Förbundskapten Jon Dahl Tomasson är pressad.

Enligt tidigare medieuppgifter är förbundet redan i kontakt med eventuella ersättare.

– Det finns alltid rykten, säger ”JDT” på söndagskvällens presskonferens.

Foto: Bildbyrån

Det svenska landslagets väg till VM 2026 kommer att bli krokig. Efter fredagens kvalförlust mot Schweiz är förstaplatsen, och därmed direktplatsen till mästerskapet, körd för svensk del, och det blir i bästa fall ett playoff till VM i Nordamerika.

Det var i samband med ”Blågults” förlustmatch mot Schweiz i fredags som den redan kritiserade förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson fick motta hård kritik från den fullsatta Nationalarenan. Inför matchen hördes burop när danskens namn lästes upp, och banderoller med budskapen ”danskjävel” och ”avgå JDT” upp av de missnöjda fansen.

– Det kommer alltid att finnas besvikna fans när man inte vinner matcher. Jag har hållit på med det här länge. Det finns mycket känslor. Jag förstår att fans kan vara besvikna. Fotboll är känslor och många människor bryr sig och vill det bästa för det här laget, säger Dahl Tomasson på söndagskvällens presskonferens inför matchen mot Kosovo.

”Han gick ut med stöd”

Efter förlusten valde fotbollschefen Kim Källström att inte möta pressen på Strawberry arena. Beslutet att inte kommentera avgångsropen mot Dahl Tomasson har fått stor kritik, och dagen efter förlusten skickades ett uttalande ut via förbundets kommunikationsavdelning.

”Vårt förtroende för Jon Dahl Tomasson är intakt och fokus är på måndagens match”, sa Källström via presschefen Petra Thorén.

Även landslagschefen Stefan Pettersson bemötte de tidigare medieuppgifterna om att SvFF redan har börjat undersöka möjliga ersättare för att vara förberedda om ett tränarbyte skulle bli aktuellt.

– Det finns inga kontakter tagna med några andra tränare och det är ingenting som har påskyndats på något sätt. Det finns heller ingen krisgrupp eller krissamtal heller, sa han till den samlade mediekåren på Bosön efter lördagens träning.

– Jag och Kim pratar mycket under alla perioder. Inte bara i går och dagen innan, men under hela min period på förbundet. Jag tycker att han har varit väldigt tydlig och gick ut med ett uttalande tillsammans med Stefan (Pettersson, landslagschef, reds. anm.). Han gick ut med stöd, vilket han såklart också har sagt till mig, säger Jon Dahl Tomasson.

Förbundskaptenen bemöter även ryktena om att förbundet redan ska vara i kontakt med eventuella ersättare.

– Det finns alltid rykten, säger han.

Matchen mellan Sverige och Kosovo startar klockan 20:45 under måndagskvällen.