Ukraina slår fast – kommer inte play off-spela i Polen

Sverige kommer inte att play off-spela mot Ukraina i Polen.

Det slår nationens förbundskapten fast.

– Vi vill inte ständigt resa hit och dit, säger Serhij Rebrov till UPL TV.

Foto: Alamy

Det var under torsdagen som Sverige lottades mot Ukraina i semifinalen play off-spelet till VM. Matcherna kommer att spelas den 26 mars där Ukraina kommer att vara hemmalag.

Däremot kommer matchen inte att spelas i Ukraina till följd av oroligheter landet i samband med det ryska invasionskriget.

Tidigare under fredagen rapporterade GP att den svenska landslagschefen Stefan Pettersson har föreslagit att Ukraina kan få spela sin ”hemmamatch” i Sverige samt att samtal om detta ska ha inletts.

Det menar dock det Ukrainska landslagets presschef, Vitalij Pletsan, inte är aktuellt.

”Det tror jag inte är realistiskt”, skriver han i ett sms till Fotbollskanalen.

Det invaderade landet kommer inte heller att spela någon av sina potentiellt två hemmamatcher i Polen, där man har spelat samtliga andra hemmamatcher i VM-kvalet. Det menar åtminstone Ukrainas förbundskapten Serhij Rebrov.

– Jag tror att vi till 100 procent inte kommer att spela mot Polen i Polen om vi lyckas vinna semifinalen. Det är inte normalt. Vi håller just nu på att välja. I går fick vi reda på våra motståndare och vi kommer att fatta beslut om var vi ska spela dessa matcher. Men jag tror inte att vi kommer spela i Polen, säger Rebrov till inhemska UPL TV och förklarar att matchen mot Sverige inte heller kommer att anordnas i Polen.

– Ja, eftersom båda är hemmamatcher och vi vill inte ständigt resa hit och dit. Du vet om vår logistik. Jag tror att vi måste spela båda matcherna på samma plats.

Playoff-semifinalen spelas, som tidigare nämnt, den 26 mars och finalen spelas den 31 mars.