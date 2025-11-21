Ukrainas hemmamatch kan spelas i Sverige: Inget emot det”

Sverige möter Ukraina i playoff-semifinalen till VM 2026.

Var Ukrainas match kommer att spelas är högst oklart – på grund av Rysslands invasionskrig.

Nu kan de få spela sin ”hemmamatch” i Sverige, skriver GP.

Foto: Bildbyrån

Sverige lottades mot Ukraina i semifinalen i VM-playoff. Matcherna kommer att spelas den 26 mars där Ukraina kommer att spela på ”hemmaplan”.

Det ukrainska landslaget har tvingats spela i exil på grund av oroligheter i hemlandet i samband med det ryska invasionskriget.

Enligt GP har den svenska landslagschefen föreslagit att Ukraina kan få spela sin ”hemmamatch” i Sverige. Samtal ska ha inlett om förslaget.

– De har bekymmer att hitta spelort normalt sett också. De har spelat på flera olika ställen. Vi får avvakta tills de kommer med en lösning helt enkelt. De vet om att de kan spela i Sverige också. Vill de spela i Sverige så har vi väl inte så mycket emot det, säger Pettersson till tidningen.

Pettersson menar att det är upp till Ukraina om vilket beslut som tas.

–Jag har nämnt det. Nu är bollen där, sedan får vi se vad de kommer med.

Playoff-semifinalen spelas, som tidigare nämnt, den 26 mars och finalen spelas den 31 mars.