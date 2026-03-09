Uppgifter: Neymar i Brasiliens bruttotrupp

Neymar kan spela för Brasilien igen.

34-åringen är uttagen i Carlo Ancelottis bruttotrupp.

Det rapporterar Globo.

Foto: Alamy

Neymar har inte spelat i det brasilianska landslaget sedan oktober 2023. Nu kan ikonen göra comeback när Brasilien ställs mot Frankrike och Kroatien i april.

Enligt brasilianska Globo finns Neymar med i Förbundskaptenen Carlo Ancelottis bruttotrupp till genrepet inför VM.

34-åringen är Brasiliens frmäste målskytt med 79 fullträffar på 128 matcher. ”Seleção” har Marocko, Haiti och Skottland i sin VM-grupp.



