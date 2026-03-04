Uppgifter: Neymar närmar sig landslagscomeback

Neymar, 34, kan göra comeback i landsslaget.

Det rapporterar Foot Mercato.

Foto: Bildbyrån

Neymar kan göra comeback i det brasilianska landslaget. Det rapporterar Foot Mercato med hänvisning till brasilianska medier.

Stjärnan har inte spelat för landslaget på ett tag, men uppgifterna säger att förbundskaptenen Carlo Ancelotti kan kalla in 34-åringen för matcherna mot Frankrike och Kroatien som spelas inom kort.

Brasilien kommer få klara sig utan Rodrygo som missar VM på grund av en korsbandsskada, vilket medför en öppning för 34-åringen.