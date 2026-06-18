VM medan du sov – Gothia Cup-profil blev hjälte

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Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

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Detta har hänt

Panama snuvades på en historisk poäng mot Ghana, när Caleb Yirenkyi avgjorde i den 95:e matchminuten. Panama, som gör sin andra VM-turnering någonsin, var på väg mot sin första poäng i ett världsmästerskap i premiären av Grupp L. I Grupp K var det Colombia som imponerade med en övertygande 3–1 seger mot Uzbekistan. Luis Diaz blev matchens stora snackis, dels för att han sprang omkull en kameraman men framför allt för att han sköt segern till sitt Colombia. Senare byttes Bayern München-anfallaren ut i tårar.

Nattens rubriker

Matchhjälten Caleb Yirenkyi, blott 20-år gammal, lyfts så klart fram och hyllas efter matchens enda mål mot Panama. Faktum är att den defensive mittfältare, som till vardags spelar i Nordsjælland också har en koppling till Sverige. Han gjorde nämligen succé i Gothia Cup 2023 och vann hela turneringen med Right To Dream.

Luis Diaz var känslosam efter segern mot Panama. Han rördes till tårar när han byttes ut på tilläggstiden. 29-åringen förklarade sedan varför han bröt ihop.



– Av många olika anledningar. Tänkte på allt jobb jag lagt ner för att nå hit. Att få uppfylla en barndomsdröm genom att få spela VM för mitt landslag. Jag är väldigt glad, förklarade han.

Svensk representation under natten, när domare Glenn Nyberg dömde sin första match i turneringen. Tillsammans med Mahbod Beigi och Andreas Söderkvist skipade den svenska domartrion rättvisa i matchen mellan Ghana och Panama.

Nattens överraskning

Uzbekistan var nästa nation att spela sin första VM-turnering någonsin i och med premiären mot Colombia. Då blev det även ett historiskt första VM-mål, när Abbbosbek Fayzullaev utnyttjat en tavla från Camillo Vargas i Colombia-målet och tryckt in returen. Det blev inga poäng för debutanterna från Uzbekistan, men fler chanser kommer. Då mot Portugal och DR Kongo som också ingår i Grupp K.

Ställningarna

Grupp K toppas av Colombia efter 3–1 segern. Där bakom står både Cristiano Ronaldos Portugal och DR kongo – oväntat nog – på en poäng. Uzbekistan ligger sist i gruppen med noll poäng och -2 i målskillnad. England leder Grupp L efter gårdagens premiärseger mot Kroatien. Ghana ligger tvåa, också med tre poäng. I botten ligger just nu Kroatien med -2 i målskillnad, medan Panama endast har -1.