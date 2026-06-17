JUST NU: Portugal tar ledningen mot Kongo
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Cristiano Ronaldo finns med från start när Portugal går in i VM.
41-åringen blir därmed den äldsta utespelaren någonsin att starta en VM-match.
Matchen pågår.
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Portugal går in som stora favoriter i premiären mot Kongo-Kinshasa. Den afrikansk nationen gör sitt första VM sedan 1974, då landet fortfarande gick under namnet Zaire.
I Portugals laguppställning finns som så många gånger förr Cristiano Ronaldo. Därmed blir den 41-åriga anfallaren den äldsta utespelare någonsin att starta en VM-match. Ronaldo gör även Lionel Messi sällskap som den andra någonsin att spela i sex VM-slutspel.
I övrigt väljer den portugisiska förbundskaptenen Roberto Martinez att sätta yttern Rafael Leão på bänken i förmån för Chelsea-spelaren Pedro Neto.
Redan i den sjätte minuten tog Portugal ledningen genom João Neves.
Matchen pågår
Lagens startelvor
Portugal
Diogo Costa – João Cancelo, Tomas Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes – Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo
Kongo-Kinshasa
Lionel Mpasi – Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Charles Mbemba, Arthur Masuaku – Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe – Cédric Bakambu, Yvon Wissa.
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