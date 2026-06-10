Uzbekistan i VM 2026 – Allt du behöver veta

Uzbekistan VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Uzbekistan gör sitt allra första världsmästerskap någonsin. Efter årtionden av missade chanser säkrade nationen sin plats genom en oerhört stabil defensiv struktur.

Förväntningarna på Uzbekistan inför VM 2026 i Nordamerika är däremot låga i en extremt tuff grupp där uppstickaren ställs mot Portugal, Colombia och Kongo-Kinshasa.

Den taktiska identiteten bygger på en disciplinerad defensiv organisation. Inför VM 2026 bär nyckelspelaren Eldor Shomurodov det tunga offensiva ansvaret.

Nationens absoluta tak ligger i att nå sextondelsfinalen. Enbart att konkurrera mot etablerade nationer ses som ett historiskt framsteg. Modellen påminner delvis om det svenska landslagets pragmatiska inställning under tidigt 2000-tal.

Snabbfakta

Förbundskapten Fabio Cannavaro Smeknamn White Wolves, Turanians FIFA-ranking 50 Bästa VM-resultat Debut Antal VM-framträdanden 1

Uzbekistan i tidigare VM

Uzbekistan har aldrig tidigare deltagit i ett världsmästerskap. Historiken präglas istället av smärtsamma kvalförluster och missade marginaler.

Det mest klassiska exemplet är playoff-förlusten mot Jordanien inför turneringen 2014. Före 1992 tillhörde nationen Sovjetunionen, en stat som mötte Sverige i flera mästerskapssammanhang.

Bristen på mästerskapserfarenhet är en tydlig nackdel inför sommarens turnering. Jämfört med nuvarande förväntningar har den historiska oförmågan att prestera bytts ut mot pragmatism.

Den nya generationen visar en helt annan mental styrka när matcherna står och väger. Resultaten från de senaste tio mästerskapen visar tydligt hur svårt det varit att nå hela vägen.

År Resultat 1986 Del av Sovjetunionen 1990 Del av Sovjetunionen 1994 Ej FIFA-medlem 1998 Kvalificerade sig inte 2002 Kvalificerade sig inte 2006 Kvalificerade sig inte 2010 Kvalificerade sig inte 2014 Kvalificerade sig inte 2018 Kvalificerade sig inte 2022 Kvalificerade sig inte

Uzbekistans väg till VM 2026

Kvalspelet var en uppvisning i defensiv stabilitet och taktisk mognad. Uzbekistan navigerade genom det asiatiska kvalets tredje runda med stor precision.

Truppen förlorade endast en av tio matcher och slutade tvåa bakom Iran. Den taktiska utvecklingen under kvalet kretsade kring en extremt kompakt försvarslinje. Målvakten Utkir Yusupov höll nollan tio gånger under hela kvalresan. Landslaget har genomgått en evolution där unga talanger integrerats med rutinerade pjäser.

Stabiliteten på hemmaplan i Tasjkent lade grunden till det historiska avancemanget mot Nordamerika.

Uzbekistans förbundskapten: Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro tog över ansvaret kort före mästerskapet i slutet av 2025. Italienaren ersatte den tillfälliga tränaren Timur Kapadze.

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Som spelare vann Fabio Cannavaro guldbollen 2006 och lyfte pokalen med Italien. Tränarkarriären har dock varit spretig med uppdrag i Kina, Saudiarabien och Italien. Hans största merit är ligatiteln med Guangzhou Evergrande. Tränarfilosofin präglas starkt av den italienska skolan med ett massivt fokus på defensiv organisation.

Ledarskapsstilen handlar om att bygga ett svårslaget kollektiv. Modellen liknar hur Lars Lagerbäck formade det svenska landslaget under sina mest framgångsrika år. Fabio Cannavaro förväntas ställa upp ett extremt lågt stående försvar.

Så spelar Uzbekistan: Taktisk analys

Den taktiska identiteten bygger på en låg försvarslinje och snabba omställningar. Uzbekistan spelar oftast med en fembackslinje mot starkare internationellt motstånd.

Presspelet aktiveras först när bollen spelas in på den egna planhalvan. Uppspelsfasen är direkt och söker ofta tidiga bollar mot de centrala anfallarna.

Under kvalet snittade truppen ett lågt bollinnehav mot spelförande lag. De kompenserade detta med extremt hög effektivitet i kontringsspelet.

Omställningsspelet är den primära offensiva strategin för att hota motståndarna. Spelstilen påminner mycket om hur Island uppträdde under europamästerskapet 2016. Defensiven är oerhört kompakt och tvingar medvetet motståndarna till inlägg.

Förväntad startelva

Uzbekistan: Utkir Yusupov, Khojiakbar Alijonov, Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Umar Eshmurodov, Farrukh Sayfiev, Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov, Abbosbek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov.

Denna elva bygger på en solid defensiv struktur där Abdukodir Khusanov styr backlinjen. Det centrala mittfältet fokuserar på bollvinst snarare än kreativ spelfördelning. Offensiven förlitar sig helt på samarbetet mellan Abbosbek Fayzullaev och Eldor Shomurodov.

Nyckelspelaren: Eldor Shomurodov

Eldor Shomurodov är nationens överlägset viktigaste fotbollsspelare inför turneringen. Anfallaren har gjort 44 mål på 90 landskamper och är historisk skyttekung.

Klubblagskarriären tog fart i ryska Rostov innan flytten till den italienska fotbollen. Efter tuffa sejourer i Roma och Cagliari har han hittat formen i İstanbul Başakşehir.

Taktiskt erbjuder han en avgörande flexibilitet genom sin längd kombinerat med hög rörlighet. Utan Eldor Shomurodov saknar Uzbekistan en naturlig referenspunkt i det offensiva spelet.

Hans spelstil delar flera likheter med hur Zlatan Ibrahimović agerade som targetspelare under sina sista landslagsår.

Framtidslöftet: Abdukodir Khusanov

Abdukodir Khusanov är den starkast lysande unga stjärnan i truppen. 22-åringen är den första uzbekiska spelaren någonsin i den engelska högstaligan.

Foto: Alamy

Mittbacken har etablerat sig i Manchester City och samlat på sig värdefull erfarenhet. I landslaget har han redan hunnit göra 25 framträdanden. Taktiskt bidrar han med ett lugn och en passningskvalitet som de äldre försvararna saknar. Om Abdukodir Khusanov saknas tappar backlinjen sin förmåga att spela sig ur hög press.

Uzbekistans trupp

Spelare Klubb Position Målvakter Utkir Yusupov Navbahor Målvakt Abduvohid Nematov Nasaf Målvakt Botirali Ergashev Neftchi Målvakt Försvarare Abdukodir Khusanov Manchester City Försvarare Khojiakbar Alijonov Pakhtakor Försvarare Farrukh Sayfiev Neftchi Försvarare Rustam Ashurmatov Esteghlal Försvarare Sherzod Nasrullaev Pakhtakor Försvarare Umar Eshmurodov Nasaf Försvarare Abdulla Abdullaev Dibba Försvarare Bekhruz Karimov Surkhon Försvarare Avazbek Ulmasaliev AGMK Försvarare Jakhongir Urozov Dinamo Försvarare Mittfältare Akmal Mozgovoy Pakhtakor Mittfältare Otabek Shukurov Baniyas Mittfältare Jamshid Iskanderov Neftchi Mittfältare Odiljon Hamrobekov Tractor Mittfältare Jaloliddin Masharipov Esteghlal Mittfältare Azizjon Ganiev Al Bataeh Mittfältare Oston Urunov Persepolis Mittfältare Dostonbek Khamdamov Pakhtakor Mittfältare Abbosbek Fayzullaev İstanbul Başakşehir Mittfältare Sherzod Esanov Bukhara Mittfältare Anfallare Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir Anfallare Azizbek Amonov Bukhara Anfallare Igor Sergeev Persepolis Anfallare

Uzbekistan: Allt du behöver veta

Truppens bredd är ett uppenbart problem inför den stundande turneringen. Startelvan håller god internationell klass, men avbytarna saknar erfarenhet från högsta nivå.

Den taktiska styrkan ligger tveklöst i den defensiva stabiliteten och organisationen. Under kvalspelet överpresterade laget sina defensiva underliggande siffror. Detta var möjligt tack vare ett extremt lågt och kompakt försvarsblock. Svagheten är det etablerade anfallsspelet mot uppställda och organiserade försvar.

Gruppspelet ser oerhört utmanande ut på förhand. Jämfört med turneringsfavoriter som Portugal och Colombia saknar den centralasiatiska representanten individuell spetskompetens.

Bristen på mästerskapserfarenhet är en annan avgörande faktor att beakta. Majoriteten av truppen spelar i den inhemska ligan eller i asiatiska klubblag. Endast en handfull spelare är verksamma i de europeiska toppligorna. Denna obalans gör att spelarna riskerar att bli straffade av det högre tempot.

Mötet med Kongo-Kinshasa pekas ut som den absolut mest realistiska chansen till poäng. Att undvika stora förluster mot de etablerade motståndarna blir det primära målet.

Uzbekistans spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Uzbekistan

De prediktiva modellerna ger nationen minimala chanser att avancera från gruppspelet. Sannolikheten att kvalificera sig vidare bedöms till exakt 33,0 procent.

Detta speglar FIFAs världsranking där laget för närvarande placerar sig på 50:e plats. Historiskt sett har debutanter ofta svårt att överprestera dessa statistiska förväntningar.

Datorns beräkningar visar att truppen med 67,0 procents säkerhet elimineras redan i det inledande skedet. Den relativt låga offensiva kraften korrelerar väl med modellens pessimistiska utfall.

Milstolpe Sannolikhet Vinnare 0.0% Final 0.0% Semifinal 0.2% Kvartsfinal 1.3% Åttondelsfinal 7.4% Sextondelsfinal 33.0%

Grupplacering Sannolikhet Gruppvinnare 3.1% Avancemang 33.0% Utslagna 67.0%

Summering

Det absoluta taket för Uzbekistan är en tredjeplats i sin grupp. Den största osäkerhetsfaktorn är hur backlinjen hanterar tempot mot globalt elitmotstånd.

Kampanjen kommer uteslutande att definieras av de inledande matchernas defensiva utfall. Om försvaret lyckas stå emot pressen är turneringen en framgång.

Framtiden ser dock mycket ljus ut tack vare den framgångsrika unga generationen. Dessa talanger fasas nu in i seniorlandslaget för att bygga långsiktig stabilitet.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.