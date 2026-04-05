AIK-spelarna hyllar Yohanna: ”Något speciellt”

SOLNA. Zadok Yohanna är namnet på allas läppar just nu.

Även hans lagkamrater öser lovord över honom.

– Jag skulle inte vilja försvara mot honom, säger Bersant Celina efter matchen mot HBK.

Foto: Bildbyrån

AIK:s tränare José Riveiro säger sig inte vilja diskutera individuella spelare när frågan om Zadok Yohanna kommer upp efter söndagens hemmapremiär.

Spelarna är desto mer sugna på att prata om matchvinnaren mot HBK. Hyllningarna låter inte heller vänta på sig.

– Helt fantastisk, säger Bersant Celina i den mixade zonen efter matchen,

– Han dribblar motståndarna hela tiden och vi hoppas att han kan göra det varje match. Det är skönt att vara på samma lag som han. Jag skulle inte vilja försvara mot honom, menar Celina.

Spelarna vittnar även om en väldigt lugn och avslappnad person utanför planen. Victor Andersson har blivit Yohannas bänkgranne i omklädningsrummet.

– Han är en väldigt random kille. Han kan dyka upp när som helst och säga lite roliga saker. Jag har delat många skratt med honom, säger yttern som fick göra comeback i premiärmatchen.

Vad är det roligaste han har sagt?

– Vi skulle stretcha en gång. Alla var tysta och sen skrek han från ingenstans, för han trodde att man skulle skrika, säger Andersson med ett ryck på axlarna.

När Dino Besirovic får frågan om Yohannas framfart är han lika mållös och glad som resten av laget.

– Vad ska jag säga? En fantastisk kille först och främst. Men vilken spelare, vilken spelare.

Har du spelat med en så bra ung spelare tidigare?

– Nej, nej. Det här är något speciellt.

Hur långt kan han gå?



Besirovic blir mer allvarlig i tonen.

– Han måste vara professionell, träna till hundra procent och hålla sig skadefri. Men jag förväntar mig mycket från honom, säger han.