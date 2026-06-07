Irak ersättare skadad spela i VM-truppen

Irak har drabbats av ett bakslag.

Ahmed Yahya är skadad och kan inte vara med under VM.

Gan ersätts av Ahmed Mkenzi.

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Den irakiska VM-truppen blev slutgiltigt spikad den 1 juni och bekräftade truppen för FIFA. Men nu har de tvingats till en ändring i truppen.

Vänsterbacken Ahmed Yahya har ådragit sig en muskelskada och kan inte delta i turneringen. Irak har fått tillåtelse att byta ut Yahya mot landsmannen Ahmed Mkenzi, det meddelar det irakiska fotbollsförbundet.

Landslagen får byta ut spelare om en skada eller sjukdom uppstår, fram till 24 timmar innan den första matchen nationen spelar i turneringen.

Irak kliver in i VM natten till den 17 juni, då man ställs mot Norge i premiären. I samma grupp ingår även Senegal och Frankrike.