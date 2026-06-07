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Foto: Bildbyrån

Officiellt: Roberth Björknesjö tar över Mariehamn

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Roberth Björknesjö, 53, har nytt tränaruppdrag.
Han tar över IFK Mariehamn.

Roberth Björknesjö. Foto: Bildbyrån

Roberth Björknesjö var senast tränare i allsvenskan och Östers IF i fjol.

Nu har han fått ett nytt jobb. Han tar över som huvudtränare för IFK Mariehamn.

Klubben, som hör hemma på Åland, har haft en tuff start på säsongen och ligger sist i finska ligan. Nu ska Bjärnesjö försöka få laget att klättra i tabellen.

I Mariehamn finns bland annat Kevin Lund, Pontus Lindgren, Adam Stroud, Nikolaos Dosis och Adam Larsson.

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