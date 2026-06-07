Bekräftar intresse för Curtis Jones: ”Vi håller ett öga på”
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Curtis Jones har gett grönt ljus till grönt ljus för Liverpool.
Nu bekräftar Inter-toppen intresse för honom.
Inter är intresserade av Liverpools Curtis Jones och han själv har gett grönt ljus till en övergång.
Nu bekräftar Inters sportchef Piero Ausilio att de är intresserade av Engelskmannen.
– Vi håller ett öga på Curtis Jones. Vi har inte dolt det. Vi väntar och ser hur situationen utvecklas, säger Inter-toppen enligt The Times.
I maj rapporterade Gazzetta dello Sport att Liverpool och Inter diskuterar en övergångssumma på omkring 25 miljoner euro, cirka 270 miljoner kronor, för Jones.
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