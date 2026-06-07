Bekräftar intresse för Curtis Jones: ”Vi håller ett öga på”

Curtis Jones har gett grönt ljus till grönt ljus för Liverpool.

Nu bekräftar Inter-toppen intresse för honom.

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Inter är intresserade av Liverpools Curtis Jones och han själv har gett grönt ljus till en övergång.

Nu bekräftar Inters sportchef Piero Ausilio att de är intresserade av Engelskmannen.

– Vi håller ett öga på Curtis Jones. Vi har inte dolt det. Vi väntar och ser hur situationen utvecklas, säger Inter-toppen enligt The Times.

I maj rapporterade Gazzetta dello Sport att Liverpool och Inter diskuterar en övergångssumma på omkring 25 miljoner euro, cirka 270 miljoner kronor, för Jones.