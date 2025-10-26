ANALYS: Äntligen, AIK – som det här har saknats 

AIK har 2-1 på Häcken i halvtid på Strawberry arena – göteborgarna som i torsdags skrällde mot La Liga-motstånd.

– Den här effektiviteten som AIK visat upp nu har onekligen saknats tidigare, säger FD:s Casper Nordqvist.

Det är ett AIK som möter denna kväll med en hel del press.

Dels den tunga insatsen i senaste hemmamatchen mot Värnamo och en Europaplats som håller på att glida mellan fingrarna.

Och det skulle börja illa. Ett tidigt baklängesmål och 83 procent bollinnehav för gästerna efter första kvarten.

AIK kom emellertid tillbaka och med en effektivitet som det är länge sedan som vi har sett.

Två mål på sex minuter svängde matchen på nationalarenan – Erik Flataker och ett självmål.

– Den här effektiviteten som AIK visat upp nu har onekligen saknats tidigare. Häcken det bättre laget och kan inte vara nöjda med underläge efter första 45 minuterna, inte minst efter tidiga ledningsmålet från Filip Helander, säger FD:s Casper Nordqvist.

Bör titta avundsjukt på Djurgården och Hammarby

Efterlängtat för tränare Mikkjal Thomassen som efter mötet med Värnamo konstaterade att ett bekymmer i längden för AIK är man är ett ”low scoring team”.

Bäste målskytt den här säsongen? Fortsatt Johan Hove med sex mål, Hove som inte ens startar denna afton efter sina skadeproblem.

– AIK bör titta avundsjukt på rivalerna Djurgården och Hammarby som har August Priske på 17 mål och Nahir Besara på 16, avslutar Nordqvist i pausvilan på plats i Solna.