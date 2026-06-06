Arsenal uppges jaga PSG:s superlöfte

Arsenal föll mot Paris Saint-Germain i Champions League-finalen.

Nu vill ”Gunners” plocka från PSG.

Klubben ska ha närmat sig försvarstalangen Emmanuel Mbemba, enligt uppgifter.

Foto Bildbyrån

Arsenal har vunnit Premier League och väntas förstärka truppen under sommaren. Efter att ha förlorat Champions League-finalen mot Paris Saint-Germain vill nu ”Gunners” värva från just PSG.

BBC uppger att Arsenal har närmat sig den 18-årige försvararen Emmanuel Mbemba. Talangen ska samtidigt ha erbjudits ett nytt kontrakt av PSG men kan tänka sig en flytt till England.

Mbembas kontrakt löper ut i sommar.