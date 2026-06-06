Officiellt: Zadok Yohanna klar för Brighton – i jätteaffär

Zadok Yohanna lämnar AIK för Brighton.

Affären sägs landa på 305 miljoner kronor, enligt uppgifter.

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Zadok Yohanna har varit hett villebråd de senaste dagarna. AIK-stjärnan har ryktats till klubbar som Brighton, Newcastle, Chelsea och Real Madrid.

Nu står det klart att Yohanna är klar för Brighton.

– Det har varit en stor ära att ha fått arbeta med Zadok. Vi kommer med spänning följa hans fortsatta karriär – och jag talar för hela klubben när jag önskar honom stort lycka till i framtiden, säger AIK Fotbolls rekryteringschef, Miika Takkula på klubbens hemsida.

Yohanna om flytten:

– För knappt ett år sedan gick en dröm i uppfyllelse när jag skrev på mitt första A-lagskontrakt med AIK. Från min första dag i AIK har jag njutit av varje sekund, men nu har en annan dröm också gått i uppfyllelse. Trots att jag nu lämnar AIK kommer jag alltid att bära med mig vad klubben har betytt för mig och min utveckling både som fotbollsspelare och människa. Tack till alla spelare, ledare och supportrar som stöttat mig, säger Zadok Yohanna.

Affären uppges landa på 28 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 305 miljoner kronor. Dessutom kan ”Gnaget” få två miljoner euro, eller 22 miljoner kronor i bonusar.

Sedan tidigare är Hammarbys försäljning av Bazoumana Touré den dyraste i allsvenskan. Då landade affären på ungefär 138 miljoner kronor. Skulle Yohanna-affären bli av kommer 18-åringen att spränga rekordet.

Zadok Yohanna noteras för fem mål och fyra framspel på 12 matcher för AIK i år.