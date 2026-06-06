Sveriges premiärmotstånd krossat i genrepet

Sverige ställs mot Tunisien i VM-premiären.

I genrepet åkte det nordafrikanska landslaget på en rejäl förlust mot Belgien.

Slutresultatet skrevs till 5–0.

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Om bara några dagar drar VM i gång. Under lördagen spelar flera av länderna som deltar träningslandskamper för att hålla i gång formen. Ett av landslagen som spelade var Tunisien, som spelar sin VM-premiär mot just Sverige.

Tunisien ställdes mot Belgien och det blev en klar seger till belgarna. Matchen slutade 5–0 efter mål av bland annat Kevin De Bruyne och Leandro Trossard.

VM-premiären mellan Sverige och Tunisien startar klockan 04.00 den 15 juni.