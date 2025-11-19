SOLNA. Han kom trea i skytteligan, utsågs till årets mittfältare och spelare i serien.

Det senare menar 34-åringen smäller högst – även om han skulle vilja dela med sig av priset.

– Fotboll en lagsport för mig, säger han till FotbollDirekt.

Det blev en riktig succékväll för Hammarbys lagkapten Nahir Besara. På galan Allsvenskans Stora Pris under onsdagskvällen tog 34-åringen först hem pris för årets mittfältare – därefter prisades han som hela seriens bästa spelare.

Den rutinerade 34-åringen tog inte bara sitt Hammarby till en andraplats i allsvenskan utan utsågs även till seriens bästa spelare i år efter sina 17 mål och tre assist.

När han möter upp FotbollDirekts reporter för andra gången under onsdagskvällen menar han att det andra priset smäller klart högre än det första.

– Absolut. Det är betyder något när så bra fotbollsspelare, experter och tränare har röstat på mig. Jag har gjort en bra säsong men samtidigt är fotboll en lagsport för mig. Det är inte en individuell sport och jag skulle vilja dela priset med alla mina lagkamrater och tränare, säger han till FotbollDirekt.

Besara om Hellberg: ”Det är en tidsfråga”

Du vill ju hem och visa upp priset för ditt barn, men är de vakna? Klockan är över 22?

– Nej, jag tror att de sover. Men jag får lägga det utanför hans rum så att han får se det när han vaknar.

Nahir Besara kommer att förbli Hammarby trogen även nästa år. Frågan är om huvudtränare Kim Hellberg blir detsamma, då han ryktas vara så gott som klar för engelska Middlesbrough. Då är frågan hur Bajen kommer att klara sig utan sin tränare?

– Det är en tidsfråga att han lämnar i och med att det kommer att ske förr eller senare. Om det inte sker nu kommer det att ske nästa år eller året efter – för att han är en sådan bra tränare. Man kan kalla honom för ett geni. Det kommer vara väldigt tråkigt om det sker. Det är en god vän till mig, avslutar Besara.

