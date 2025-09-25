August Erlingmark: ”Fruktansvärt, katastrof och det är tufft”

Hot, polisskydd, ökad säkerhet.

Så har den senaste veckan sett ut för IFK Göteborg.

– Till att börja med är det fruktansvärt att det förekommer hot, säger August Erlingmark till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det har varit en minst sagt omtumlande vecka för alla i och runt IFK Göteborg.

Allt började i helgen då klacksektionen kommandobryggan valde att bojkotta matchen mot BP, detta efter att en OV-flagga inte fått tas med in på läktaren, något som IFK Göteborg sedan bett om ursäkt för.

I måndags kom uppgifter om att klubbchef Håkan Mild fått polisskydd, detta efter att ha utsatts för hot. Under tisdagen kom sedan nya uppgifter om att ytterligare en högt uppsatt person från IFK Göteborg fått polisskydd, samtidigt som säkerheten vid träningsanläggningen Kamratgården även höjts.

Utöver detta så har även tre män, som tidigare delgivits formella misstankar om olaga hot mot personer i Blåvitts ledning, delgivits för andra brottsmisstankar. Det ska bland annat ha rört sig om grov misshandel.

Tre andra män ska också ha blivit delgivet brottsmisstänkta i samma utredning, dock utan några kopplingar till IFK Göteborg.

– Ja, de tre misstänkta har blivit delgivna andra brottsmisstankar. Vad det är för andra misstankar kan jag inte gå in på, det är både idrottsrelaterat och annat, sa åklagaren Mats Ihlbom till Sportbladet under tisdagskvällen.

Frågan såklart många ställer sig efter detta här hur folk i klubben och spelarna påverkas av detta.

För FotbollDirekt så ger August Erlingmark sin bild av den senaste veckan.

– Till att börja med är det fruktansvärt att det förekommer hot och sådant, framförallt när det är ens egna i klubben som är påverkade. Det är fruktansvärt, katastrof och det är tufft, säger Erlingmark till FotbollDirekt och fortsätter:

– Men utöver att man blir känslomässigt engagerad där så är det inget man märker av i övrigt. Det är klart att man har sett det som har skrivits, men den dagliga verksamheten rullar på och det är inte som att det är panik uppe på Kamratgården.

Så ändå sett efter förutsättningarna har ni kunnat träna på och förbereda er inför nästa match?

– Ja, ja, absolut. Det sportsliga rullar på hur bra som helst. Sen kan man konstatera att det är sjukt att sådant här händer, men vi gnuggar på. Det är ingenting som påverkar sporten.

Härnäst för IFK Göteborg väntar bortamöte med Östers IF som slåss för sin överlevnad i allsvenskan. Den matchen går av stapeln i Växjö på måndag och avsparkstid är 19:10.