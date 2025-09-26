ÅRSTA. Nahir Besara vann priset som månadens spelare i allsvenskan i augusti.

Då valde Hammarbys lagkapten att skänka 10 000 kronor till organisationen Hero of the talk, som hans barndomsvän Nahir Oyal driver.

– Jag är verkligen stolt över den resan som Nahir har gjort, säger Besara till FotbollDirekt.

Det var i samband med att Nahir Besara hade vunnit månades spelare i allsvenskan för augusti månad som han fick motta ett pris på 10 000 kronor.

De pengarna är öronmärkta för att skänkas bort till en valfri organisation, och Bajens 34-årige kapten valde organisationen Hero of the talk som barndomsvännen Nahir Oyal driver.

När FotbollDirekt pratade med Oyal var han tydlig med hur stort det var att hans vän och före detta lagkamrat valde just hans organisation.

– Jättekul. För oss är inte pengarna det som betyder mest, utan det är glädjen och stoltheten att bästa spelaren i allsvenskan som följt vårt arbete sedan 2018 faktiskt står bakom oss och ser vilken skillnad vi gör. För oss betyder det det mesta, sade Oyal till FotbollDirekt under onsdagen.

– Sedan för mig som känner Nahir personligen sedan vi var små… Jag är så stolt att se honom lyckas med fotbollen men det som gör mig absolut mest stolt är hur ödmjuk han är, att han har ett rent hjärta. Det är väl det som alla strävar efter i livet, eller det är i alla fall det som jag strävar efter. Han gör det också och den framgångsrika karriär som han haft gör mig också stolt, fortsatte han.

”Försöker lära mina barn att alltid vara inbjudande”

Efter torsdagens träning på Årsta IP passade FotbollDirekt på att ställa frågan om varför Besara valde en organisation vars syfte är att motverka mobbning.

– Jag ogillar verkligen allting som har med mobbning och utanförskap att göra. Jag försöker att lära mina barn att alltid vara inbjudande, om man till exempel ser ett barn vara vid sidan av. Jag vill aldrig att de ska exkludera folk utan istället bjuda in dem och leka med allt och alla, säger han och berättar hur han ser på Nahir Oyals resa:

– Jag är verkligen stolt över den resan som Nahir har gjort, gör och allting han står för, avslutar Nahir Besara.

Nahir Besara har vunnit priset som månadens spelare i allsvenskan vid ett annat tillfälle, i oktober 2024.