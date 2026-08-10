Djurgårdens bakslag – missar derbyt mot AIK

Han har spelat alla allsvenska matcher i år.

Men mot AIK är Miro Tenho borta, detta efter det gula kort han ådrog sig under måndagskvällen mot VSK.

Jani Honkavaara har växlat fritt mellan Jacob Une och Mikael Marqués centralt i backlinjen.

Miro Tenho har landsmannen däremot aldrig petat på som mittback i Djurgården i årets allsvenska.

Men nu blir han illa tvungen.

I slutminuterna borta mot VSK åkte Tenho på sitt tredje gula kort för säsongen och därmed är han avstängd i derbyt mot AIK på söndag hemma på 3Arena.

Till råga på allt föll Djurgården i Västerås med 1-0.