Klart: Manor Solomon lämnar Tottenham

Manor Solomon lämnar Tottenham.

Det meddelar Londonklubben under måndagen.

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Sedan 2023 har Manor Solomon tillhört Tottenham, men israelen har haft svårt att slå sig in i laget. Under sin tid i klubben har han därför lånats ut till Leeds, Villarreal och Fiorentina.

Nu lämnar den offensive spelaren Tottenham permanent.

Solomon har skrivit på ett treårskontrakt med West Ham, med en option på ytterligare ett år.

– Jag vill vara här under en lång tid och göra supportrarna glada, säger nyförvärvet i ett uttalande.

27-åringen hann göra sex tävlingsframträdanden för Tottenham.