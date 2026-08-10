JUST NU: Så startar Sirius och BP
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sirius och BP möts under måndagen.
Då får serieledarna klara sig utan sin stora stjärna.
Avspark 19:00.
Överlägsna serieledaren Sirius tar emot BP på hemmaplan.
Sirius får klara sig utan skytteligaledaren Robbie Ure, som inte är tillgänglig då han befinner sig på besök hos en annan klubb. I skottens frånvaro får August Ljungberg chansen från start, före alternativ som Noel Milleskog och Joakim Persson.
I BP är Oliver Berg tillbaka i startelvan efter att ha avtjänat sin avstängning.
Startelvor
Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren, Soumah, Anker, Krusnell – Svensson, Heier, Lindberg – Adindu, Ljungberg, Bjerkebo.
BP: Cavallius – Örqvist, Simpson, Troelsen, Zandén – Kurochkin, Strand, Barslund, Okeke – Berg, Sever.
Den här artikeln handlar om: