Gais-beskedet: Holmén missar Elfsborg-matchen

Gais har åkt på ett avbräck.

Nyckelspelaren Kevin Holmén har en känning i knät och missar matchen mot Elfsborg.

Foto: Bildbyrån

Gais ställs mot Elfsborg på lördagen. Inför matchen är mittfältaren Kevin Holmén inte uttagen i truppen då han har en känning i knät. Klubben meddelar att Holmén kommer att vilas på grund av säkerhetsskäl och missar därmed matchen mot sin gamla klubb.

– Kevin har haft problem med ett knä. Jag hoppas det inte ska vara långvarigt, jag tror inte det, det verkar inte så. Det var nära att han skulle köra, säger tränaren Fredrik Holmberg på klubbens hemsida.

Kevin Holmén står noterad för två mål på 21 matcher den här säsongen i allsvenskan.

Matchen mellan Gais och elfsborg startar 15.00 på lördag.