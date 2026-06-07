IFK Norrköping får miljonbelopp av FIFA

Superettan-klubben IFK Norrköping får miljoner i sommar.

Fifa betalar ut ersättning till klubblagen vars spelare ska spela VM.

”Pekings” Moutaz Neffati är uttagen i Tunisiens VM-trupp.

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IFK Norrköping kommer få ersättning av FIFA i sommar. Detta på grund av att Moutaz Neffati kommer spela VM med Tunisien i sommar. FIFA betalar ut pengar till klubblagen vars spelare kommer representera ett land under VM.

Klubben får cirka 47 000 kronor per dag så länge lagets spelare Moutaz Neffati är kvar i turneringen med Tunisien, rapporterar Aftonbladet.

För IFK Norrköping innebär det att ersättningen kan växa till ett betydande belopp om Tunisien tar sig långt i turneringen. Klubben får även betalt för Neffatis insatser i VM-kvalet. Fifa betalar drygt 22 000 kronor per match som en spelares klubb får för deltagande i kvalspelet.

IFK Norrköping är en av fyra svenska klubbar som får ersättning från Fifa under årets VM.

Tunisien möter Sverige, Japan och Nederländerna i VM.