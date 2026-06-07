Fyra nycklar för Sirius inför sommarfönstret

IK Sirius leder allsvenskan med marginal.

Flera av lagets stjärnor kan lämna i sommar.

FotbollDirekt har därför tittat närmare på vad tabellettan behöver göra för att succén ska fortsätta.

Foto: Bildbyrån

IK Sirius har chockat de flesta när de efter tio omgångar leder allsvenskan med åtta poäng ner till tvåan BK Häcken. Flera spelare i laget som Isak Bjerkebo, Robbie Ure, Marcus Lindberg och Neo Jönsson har utmärkt sig extra mycket.

Med tanke på den succé som Uppsalaklubben stått för kan flera av stjärnorna bli eftertraktade i sommarens transferfönster.

FotbollDirekt har därför tittat närmare på var de kan behöva förstärka och vilka spelartyper som kan bidra till att Sirius framgång fortsätter likt den gjort under våren.

Ure out – vem ersätter?

Det är ett antal spelare som är givna på sina positioner i allsvenskan – men frågan är om inte Robbie Ure den mest givna av dem alla. Den skotske forwarden har öst in mål under våren och det enligt tidigare rapporter verkar han lämna i sommar.

Förutom att Ure har varit målfarlig är han en viktig del i Sirius uppbyggnadsfas. Med sin fysik kan han både ta emot bollar för att spela vidare ut på kanten. Han är själv en duktig assistmakare och det är viktigt att samma spelskickliga nia finns efter uppehållet.

Bredd beroende på försäljningar

Man ska inte ta ifrån Sirius någonting vad gäller spelet och framgångarna under de tio omgångarna som spelats i allsvenskan. Det enda frågetecknet kan vara bredden på vissa positioner. Skulle till exempel Ure lämna, så finns inte den där givna anfallaren. Detsamma gäller exempelvis i försvaret där när Mohamed Soumah varit borta har Henrik Rönnlöf Castegren fått spela ur position.

Ytterligare en värvning i försvaret vore på sin plats. Dels för att Sirius-spelarna är som bäst när de får spela utifrån sina positioner, men även att om någon lämnar eller går av, finns det uppbackning på bänken.

Stannar vårens MVP?

Isak Bjerkebo har spelat sitt livs fotboll i år. Vänsteryttern anslöt till det blåsvarta laget i fjol men det är under den här säsongen som han blomstrat. Det skulle inte förvåna någon om det började ryktas om intresse för honom i sommar. Samtidigt är det mycket möjligt att Sirius behåller honom – men skulle det vara så att det kommer ett bud som det inte går att tacka nej till – då behövs en ersättare.

Det finns redan spelare som Samuel Adindu och Joakim Persson men Bjerkebos ansvar är alltför stort för att inte bli ersatt. Det är Bjerkebo som tar alla straffar och många frisparkar. Att kunna ersätta en sådan vital pusselbit – om den lämnar – är avgörande.

Isak Bjerkebo. Foto: Bildbyrån

Behåll, behåll, behåll

Den sista punkten är snarare en uppmaning. Vad Sirius har gjort under våren är ett arbete som pågått under en längre tid. Huvudtränaren Andreas Engelmark tillsammans med chefen Jonathan Ederström har konstruerat ett vinnande koncept. Det ska däremot sägas att det hade inte hänt utan spelare som nämns ovan: Robbie Ure, Isak Bjerkebo men även Marcus Lindberg och Oscar Krusnell. För att nämna några.

En viktig del är kontinuitet, det märktes inte minst i Mjällbys succésäsong i fjol, där flera kuggar stannade året ut. Därför är uppmaningen till det blåsvarta gänget att försöka behålla så många viktiga spelare som det går. De har gjort det förut – och det kan ta dem hela vägen till SM-guld.