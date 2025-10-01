Håkan Mild talar ut: ”Tar en jäkla massa energi”

Håkan Mild lämnar IFK Göteborg.

Under onsdagen mötte ”Blåvitt”-toppen media för första gången.

– Jag hade väl hoppats att saker och ting skulle gå fortare och att det inte varit så turbulent, säger han enligt GP.

Foto: Bildbyrån

Det kom som en bomb när IFK Göteborg meddelade att klubbdirektören Håkan Mild lämnar klubben tidigare under onsdagen. ”Blåvitt”-toppen har varit kritiserad under en lång tid, och i förra veckan kom uppgifter från TV4 om att Mild har fått polisskydd till följd av allvarliga hot.

Under onsdagseftermiddagen mötte den avgående klubbdirektören media för första gången sedan beskedet kom. Då talar Mild ut om kritiken från supportrar under den senaste tiden.

– Det är klart det tar en jäkla energi. Samtidigt jobbar vi med fotboll och allt vad det innebär. Jag har fantastiska medarbetare. Någonstans är det nya matcher hela tiden, även om inte jag spelar eller tränar något lag så är det hela tiden nya matcher. Och jag är nog en sån att jag går vidare. Det är energikrävande men det är inget som har stoppat upp vårat arbete, och det får jag mycket tacka att jag har jäkligt bra medarbetare, säger han enligt GP.

”Det känns tryggt”

Håkan Mild fortsätter:

– Jag hade nog inte velat sluta om jag inte tyckte vi hade ett bra gäng som kommer driva frågorna på ett alldeles utmärkt sätt. Det finns en prestationskultur och vilja att bli bättre och göra varandra bra, inte bara i laget utan även i administration, som gör att det känns tryggt.

Foto: Bildbyrån

Mild får frågan om hur han ser på sina fem år som klubbdirektör i IFK Göteborg:

– Jag hade väl hoppats att saker och ting skulle gå fortare och att det inte varit så turbulent. Samtidigt, när jag började hade jag inga ambitioner att skaffa massa vänner. För min del var det att vara en del i att IFK Göteborg får en bra organisation och någon typ av vinnarmentalitet och att man driver varandra för att bli bättre.

Håkan Mild kommer att sitta kvar som klubbdirektör säsongen ut och lämna ”Blåvitt” efter allsvenskans slut.