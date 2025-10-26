AIK tar emot Häcken – här är elvorna
AIK tar emot BK Häcken denna söndag.
Inför mötet så har nu startelvorna släppts.
Solnaklubben är i behov av en seger för att hålla drömmarna om en Europaplats vid liv.
Nu inför drabbningen så har startelvorna släppts.
STARTELVOR:
AIK: Nordfeldt – Benkovic – Papagiannopoulos – Isherwood – Thychosen – Ali, Csongvai – Salétros – Besirovic – Celina -Flataker.
BK Häcken: Berisha – Lindberg – Samuelsson – Helander – Lundkvist – Rygaard – Leach Holm – Gustafson – Svanbäck – Brusberg – Dahbo.
