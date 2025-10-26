Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

AIK tar emot Häcken – här är elvorna

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

AIK tar emot BK Häcken denna söndag.
Inför mötet så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

AIK tar emot BK Häcken denna söndag.
Solnaklubben är i behov av en seger för att hålla drömmarna om en Europaplats vid liv.

Nu inför drabbningen så har startelvorna släppts.

STARTELVOR:

AIK: Nordfeldt – Benkovic – Papagiannopoulos – Isherwood – Thychosen – Ali, Csongvai – Salétros – Besirovic – Celina -Flataker.

BK Häcken: Berisha –  Lindberg – Samuelsson – Helander – Lundkvist – Rygaard – Leach Holm – Gustafson – Svanbäck – Brusberg – Dahbo. 

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt