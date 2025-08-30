Ny Mjällby-seger – stormar mot SM-guldet

Mjällby AIF tog en ny seger under lördagskvällen när man slog Halmstad med 1-0.

Elliot Stroud klev fram på straff och avgjorde matchen.



Mjällby tog emot Halmstad hemma på Strandvallen och fick med sig ytterligare en seger.



Men det var länge jämnt och mållöst där båda lagen skapade farliga målchanser. Den första halvleken slutade 0-0.

I början av andra halvlek var Mjällby nära att ta ledningen när Niilo Mäenpää sköt från distans. Bollen tog på en HBK-spelare och ändrade bana, men gick precis utanför målet.

Matchens avgörande kom med cirka tio minuter kvar, när HBK:s Rami Kaib orsakade straff efter en duell med Ludvig Tidstrand. Elliot Stroud klev fram och satte 1–0 från elva meter.

Segern gör att Mjällby behåller serieledningen, nu elva poäng före tvåan Hammarby (med en match mindre spelad). Mjällby parkerar på plats 13 i allsvenskan.