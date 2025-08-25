Så ställer Gais och Mjällby upp i toppmatchen

Mjällby AIF leder allsvenskan – Gais är sexa i en jämn toppstrid.

Under måndagskvällen ställs de två lagen mot varandra på Gamla Ullevi.

Matchen har avspark klockan 19.00.

Foto: Bildbyrån.

Efter 20 allsvenska omgångar befinner sig Gais på en sjätteplats i serien med 35 inspelade poäng.

Mjällby AIF leder serien med hela 47 poäng och är på väg mot en historisk säsong.

Inför kvällens match på Gamla Ullevi står mycket på spel för båda lagen.

Med en timme kvar till avspark står det klart att Maif-förvärvet Jeppe Kjær tar plats i elvan istället för Jesper Gustavsson samt att 17-årige Romeo Leandersson får chansen från start.

I Gais startelva saknas Mergim Krasniqi som får stå till sidan får Kees Sims.

Startelvor:

Gais: Sims; Wängberg, Ågren, Frej, Wendin – Ibrahim, Fagerjord, Boudri – Lundgren, Hedlund, Becirovic.

Mjällby AIF: Törnqvist; Iqbal, Norén, Pettersson – Johansson, Kjær, Gustafson, Leanderson, Stroud – Manneh, Bergström.