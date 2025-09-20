JUST NU: Så startar MFF och Djurgården

Malmö FF tar emot Djurgården i allsvenskan.

Så ställer lagen upp.

Matchen startar 15.00.

Foto: Bildbyrån

Den allsvenska omgången kickar i gång med en riktig stormatch. Malmö FF tar emot Djurgårdens IF på Eleda stadion i Malmö.

De båda lagen kommer från kryss i allsvenskan där hemmalaget MFF spelade 2-2 mot Elfsborg och Dif räddade en poäng i derbyt mot Hammarby. Nu drabbar de samman under lördagen.

När MFF-tränaren Henrik Rydström presenterade startelvan stod det klart att Colin Rösler startar i ställe för Andrej Djuric. Otto Rosengren är tillbaka och ersätter skadade Arnor Sigurdsson.

Djurgårdens tränare Jani Honkavaara startar med Filip Manojlovic i målet i stället för Jacob Rinne. Mikael Anderson är avstängd och Daniel Stensson tar hans plats.

Startelvor:

Malmö FF: Olsen – Stryger, Jansson, Rösler, Busanello – Skogmar, Berg Johnsen, Rosengren, Bolin – Haksabanovic, Gudjohnsen

Djurgårdens IF: Manojlovic – Bergvall, Tenho, Danielson, Kosugi – Stensson, Schüller, Siltanen – Ståhl, Priske, Okkels