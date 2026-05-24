Så startar Sirius och Gais i Uppsala

Sirius jagar sin åttonde seger för året.

Gais sin fjärde.

Matchen har avspark klockan 14.00.

IK Sirius inledning av den allsvenska säsongen har varit så gott som perfekt. Bortsett det oavgjorda resultatet mot BK Häcken har Uppsalaklubben radat upp sju segrar och leder serien med fem poäng ner till Hammarby, som har en match mer spelad.

Gais har i sin tur gått från en tuff start till att inte ha förlorat på de sex senaste matcherna.

I dag för de två klubbarna upp om tre viktiga poäng i den näst sista omgången innan uppehållet.

Startelvor:

IK Sirius: Celic; Ekström, Krusnell, Soumah, Castegren Rönnlöf – Lindberg, Heier, Svensson – Bjerkebo, Ure, Jönsson.

Gais: Krasniqi; Wängberg, Cardaklija, Beckman, Frej – Milovanovic, Fagerjord, Thorkelsson – Andersson, Salter, Niklasson Petrovic.