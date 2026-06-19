USA – Australien: Truppnyheter och förväntade startelvor

USA och Australien ställs mot varandra i VM.

Här är allt du behöver veta om truppen och förväntade startelvor inför matchen.

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Inför den andra gruppspelsmatchen är förutsättningarna spännande. USA kommer stärkta av en övertygande premiärseger men står inför frågetecken kring ett par nyckelspelare.

Australien rider på en våg av självförtroende efter sin skrällseger mot Turkiet och anländer till Seattle med en fullt frisk trupp. Det är en klassisk kamp mellan en etablerad värdnation och en underdog som är redo att chocka igen.



USA: Status i truppen och förväntad startelva

Det största orosmolnet för Mauricio Pochettino är skadesituationen för anfallsstjärnorna Folarin Balogun och Christian Pulisic. Båda tvingades kliva av i matchen mot Paraguay.

Balogun, som gjorde två mål, ådrog sig en muskelskada och hans medverkan är osäker. Gällande Pulisic meddelade tränaren att bytet var en försiktighetsåtgärd, och han förväntas vara redo för spel. Laget kommer sannolikt att ställa upp med en liknande elva som senast, beroende på Baloguns status.

USA:s förväntade startelva (4-3-3):

Freese – Freeman, Richards, Ream, Robinson – McKennie, Adams, Tillman – Pulisic, Balogun, Dest

Denna uppställning ger USA en stark balans mellan defensiv stabilitet och offensiv kreativitet, där Pulisics och Dests snabbhet på kanterna blir avgörande för att bryta ner Australiens försvar.

Australien: Status i truppen och förväntad startelva

Australien kommer till matchen utan några skador eller avstängningar, vilket ger tränare Tony Popovic möjlighet att ställa upp med starkast möjliga lag.

Självförtroendet är på topp efter den oväntade 2-0-segern mot Turkiet, där laget visade upp en imponerande defensiv organisation och kliniska avslut. Managern kommer troligen att hålla fast vid den framgångsrika 5-4-1-formationen som fungerade så bra i öppningsmatchen.

Australiens förväntade startelva (5-4-1):

Beach – Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos – Metcalfe, O’Neill, Okon-Engstler, Irankunda – Toure

Med denna defensivt inriktade uppställning hoppas Australien kunna stå emot den amerikanska pressen och utnyttja snabba omställningar. Målvakten Patrick Beach, som storspelade senast, blir en nyckelspelare.

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