TV-guide: Så kan du se Brasilien – Haiti

Brasilien möter Haiti i VM 2026 den 20 juni.

Här hittar du information om tv-sändning, streaming och avsparkstid i Sverige.

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Brasilien och Haiti möts i gruppspelet i fotbolls-VM 2026 natten till den 20 juni. Matchen spelas i Grupp C och kan få stor betydelse för båda lagens möjligheter att ta sig vidare till slutspelet.

För dig som undrar var kan man se Brasilien mot Haiti har vi samlat all information om tv-sändning, streaming och avsparkstid.

Arena: Lincoln Financial Field, Philadelphia

Lincoln Financial Field, Philadelphia Datum: 20 juni 2026

20 juni 2026 Avspark: 02:30 (svensk tid)

02:30 (svensk tid) TV-kanal: TV4

TV4 Streamingplattform: TV4 Play

På vilken kanal sänds Brasilien mot Haiti?

Om du söker efter på vilken kanal sänds Brasilien mot Haiti är det TV4 som visar matchen för svenska tittare.

Sändningen startar redan klockan 02:15, vilket ger tittarna möjlighet att ta del av uppsnack, analyser och de senaste rapporterna inför avspark.

Du kan följa matchen via:

TV4 – direktsänd tv-sändning

– direktsänd tv-sändning TV4 Play – livestream på mobil, dator, surfplatta och smart-tv

Brasilien mot Haiti – vad kan man förvänta sig?

Brasilien går in i matchen som klar favorit men får inte underskatta Haiti. Sydamerikanerna har inlett gruppspelet stabilt och ligger på tredje plats i Grupp C efter en seger och ett oavgjort resultat.

Trots flera tunga skadeavbräck har Brasilien fortfarande en stjärnspäckad trupp. Spelare som Vinicius Junior, Raphinha, Casemiro och Marquinhos väntas spela nyckelroller i Philadelphia. Samtidigt saknas flera profiler, däribland Rodrygo, Neymar Jr, Éder Militão och Vitor Roque, vilket kan påverka lagets balans.

Haiti har ännu inte tagit någon seger i turneringen, men laget har visat prov på kämpaglöd och organisation. Anfallarna Frantzdy Pierrot och Wilson Isidor blir viktiga om Haiti ska kunna hota den brasilianska backlinjen.

Brasilien väntas kontrollera stora delar av bollinnehavet, men med flera ordinarie spelare borta kan Haiti få möjligheter att skapa en överraskning. Matchen blir därför extra intressant att följa för neutrala fotbollsfans.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.